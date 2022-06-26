مدرب فاركو يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة زعيم الثغر الليلة

من جانبها، رصدت إدارة نادى فاركو مكافأة مادية للاعبين والجهاز الفنى لتحفيزهم على اقتحام المربع الذهبى قبل نهاية المسابقة، ويحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

وحصد البرتغالى نونو الميدا 14 نقطة من 10 مباريات منذ توليه المسئولية الفنية للفريق خلفاً لمجدى عبد العاطي، بالتعادل مع البنك الأهلي 2-2 ثم التعادل السلبي مع الزمالك ثم الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق ثم التعادل السلبى مع سموحة ثم الفوز على فيوتشر بهدف دون رد ثم التعادل السلبي مع بيراميدز والجونة ومصر المقاصة وأخيراً التعادل الإيجابى مع سيراميكا بهدف لكل فريق.

ويمتلك نونو ألميدا خبرة كبيرة فى مجال التدريب، كما كانت له تجربة ناجحة فى الدوري المصرى معاوناً للبرتغالى فيريرا فى تدريب الزمالك بولايته الأولى، كما عمل مع فيريرا لمدة 4 مواسم أثناء تدريبه لنادى السد القطرى.

وفي مبادرة تعكس العلاقة المحترمه بين الناديين، وافقت إدارة نادي فاركو على جلوس جماهير نادى الاتحاد السكندرى بالسنتر خلال مباراة الفريق المقرر إقامتها الاثنين .

وعلى الرغم أن لقاء فاركو والاتحاد السكندري سيقام على ملعب فاركو رسمياً، كما هو محدد فى جدول الدوري الممتاز، إلا أن إدارة نادى فاركو وافقت على جلوس جماهير الاتحاد السكندري في السنتر.

وتلقت إدارة نادي فاركو الشكر من مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري على اللفتة الطيبة الخاصة بحضور الجماهير.