شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز فى كأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره بيراميدز فى كأس مصر فى مباراة تحظى بأهمية كُبرى فى الشارع الكروي المصري لعدة اعتبارات، فى مقدمتها قوة وحساسية مواجهات الفريقين، فالأهلي هو البطل الأكثر تتويجاً بالدوري وكأس مصر أما بيراميدز فأصبح بمثابة قوة كبرى فى الكرة المصرية وتفوق على الأهلي أكثر من مرة خلال السنوات الماضية بعدما دعّم صفوفه بعدد كبير من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية العالية والمهارات الخاصة، ويضم الفريقان مجموعة من أفضل اللاعبين فى الكرة المصرية حالياً.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز بكأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز بكأس مصر فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مشوار الاهلى وبيراميدز فى كأس مصر

الأهلي نجح في الفوز على إنبي بدور الـ16 من نسخة العام الماضي بهدف وحيد، فيما تأهل بيراميدز لربع النهائي بعد تغلبه على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بتروجت ينتظر الفائز من الأهلى وبيراميدز

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز لمواجهة بتروجيت في نصف النهائي من نسخة كأس مصر الماضية، التي لم تكتمل حتى الآن.