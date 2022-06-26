شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكرا مغلقا لفيوتشر الليلة.. وغياب مهند لاشين وجابر وعودة السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة فيوتشر، المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الاثنين باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن طارق العشرى قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة استعداداً لفيوتشر.