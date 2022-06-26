شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وبيراميدز اليوم الأحد 26 / 6 / 2022 فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى اختباراً صعباً الليلة حينما يواجه بيراميدز باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ويسعى كلا الفريقين للإطاحة بالآخر خارج البطولة لاستكمال مشواره والتتويج باللقب في النهاية.

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى كأس مصر

تقام مباراة الأهلى وبيراميدز فى الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى.

مشوار الأهلى وبيراميدز فى كأس مصر

لأهلي قد نجح فى الفوز على إنبي بدور الـ16 من نسخة العام الماضي بهدف وحيد، فيما تأهل بيراميدز لربع النهائي بعد تغلبه على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بتروجت ينتظر الفائز من الأهلى وبيراميدز

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز لمواجهة بتروجت فى نصف النهائي من نسخة كأس مصر الماضية، التي لم تكتمل حتى الآن.

حكام مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

حكم ساحة : الروماني استفان كوفاكس.

مساعد اول : الروماني مارينسكو فاسيليم فلورين.

مساعد ثان : الروماني أرتين ميهاي أوفيديو.

الحكم الرابع : الروماني تشيفوليت أندريه فلورين.

وفي غرفة "الفار"، سيتواجد المجري بوغنار تاماس، ومواطنه بيرك بالاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وبيراميدز فى كأس مصر اليوم، الأحد، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.