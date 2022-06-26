تركي آل الشيخ يشعل مواقع التواصل بالحديث عن ضم لاعبين من مصر أو السعودية لـ ألميريا الإسباني

الشارقة - اميمة ياسر -

أشعل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما طرح سؤالاً حول لاعب مناسب من السعودية أو مصر للعب في الدوري الإسباني.

وكان نادي ألميريا، المملوك لتركي آل الشيخ، قد صعد إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني في الموسم المقبل (2022-2023)، ويستهل مشواره في الليجا بمواجهة ريال مدريد، حامل اللقب.

وعبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، كتب تركي آل الشيخ تغريدة قال فيها: "من اللاعب السعودي الذي يكون مفيدا في الدوري الإسباني ومستواه يلعبه أساسي؟ أبي إجابات حقيقيه من غير ميول أو مزح؟".

وطرح آل الشيخ نفس السؤال على جماهير الكرة المصرية عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك": "من اللاعب الذي بالتفاهم مع إدارته وبصفقة احترافية من الدوري المصري، يكون مفيدا للدوري الإسباني (لا ليجا)؟".

كما كتب تركي آل الشيخ "نريد رابطة لألميريا في السعودية يحضرون مباريات ونرتب لهم، نريد ملعبا من نار".

وأضاف متسائلاً: "من أحسن واحد مسك رابطات في المملكة؟ ووضع لهم هوية ونظم وشغله كان مرتبا؟".

وتابع آل الشيخ: "نريد خلطة سعودية مصرية مغربية للتشجيع".

وأتم تركي آل الشيخ، قائلاً: "بداية الدوري مع مدريد. قرعة نار. مكتوب علينا بطل أوروبا أول مباراة. الحمد لله على كل حال".