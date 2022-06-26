شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة 23 لمسابقة الدوري المصرى الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح اليوم، الأحد، مباريات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المسابقة برصيد 48 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 46 نقطة، بعدما خاض الفريقان 22 لقاءً، بينما يحل النادى الأهلى ثالثاً برصيد 44 نقطة ولكن من 19 مباراة.

مواعيد مباريات الجولة 23 لمسابقة الدوري

الأحد

مصر المقاصة & المصرى البورسعيدى..7 مساء باستاد برج العرب

الاثنين

الجونة & إيسترن كومبانى..7 مساء على ستاد خالد بشارة

فاركو & الاتحاد السكندري..7 مساء على ستاد الاسكندرية

فيوتشر & طلائع الجيش..9.30 مساء على ستاد الاهلى والسلام

الثلاثاء

غزل المحلة & الإسماعيلى..7 مساء على ستاد غزل المحلة

المقاولون العرب & البنك الأهلى..7 مساء على ستاد المقاولون العرب

الزمالك & سيراميكا..9.30 مساء على ستاد القاهرة الدولى

الأربعاء

بيراميدز & انبى..7 مساء على ستاد الدفاع الجوى

سموحة & الأهلى...9.30 مساء على ستاد الاسكندرية

القنوات الناقلة لمباريات الدورى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.