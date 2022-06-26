شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم: إيهاب جلال أفضل من المدربين الأجانب.. ورحيله خسارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمد إبراهيم، المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي، أن إيهاب جلال، مدرب منتخب مصر السابق، واجه ظروف صعبة للغاية خلال الفترة القصيرة التي تولى بها الفراعنة.

وقال حمد، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "إيهاب جلال فنيا أفضل من معظم المدربين الأجانب في مصر".

وأضاف: "رحيل إيهاب جلال عن تدريب منتخب مصر خسارة للجميع وللكرة المصرية".

وتابع المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي، إن الغيابات أثرت في فترة إيهاب جلال على نتائج الفريق والمستوى الفني خلال الفترة القصيرة، قائلا: "إيهاب جلال لم يضمني في جهازه الفني للمنتخب بسبب وجودي في الإسماعيلي".

واستطرد: "مصطفى كمال مدرب حراس مرمى مبتكر وسيكون من أفضل المدربين في مصر".

واختتم حديثه قائلا: "سبب عدم مشاركة إيهاب جلال مدرب منتخب مصر السابق الطعام مع اللاعبين في كوريا، هو مبيحبش الأكل كتير وهذا السبب، ويجب عدم اخذ الأمور أكثر من حجمها".