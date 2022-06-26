شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: قرعة كأس مصر ليست احترافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء بكري سليم، عضو مجلس إدارة نادي المقاصة، أن ناديه يدعم طلب الإسماعيلي بالانسحاب من كأس مصر للموسم الحالي.

قال بكري سليم، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "قرعة دور الـ16 لكأس مصر ليست احترافية، وكان يجب أن تكون القرعة مفتوحة، أحياناً ما تصل فرق الدرجة الثانية للنهائي ويفوزون باللقب".

وأضاف: "لا أعلم لماذا أجريت القرعة بشكل موجه، كان يمكنهم إجراؤها ويرسلوها للأندية مسبقا إلى أن القرعة تعني فرص متساوية للجميع، المفترض أن كأس مصر بطولة مشوقة".

واختتم: "نادي المقاصة مؤسسي ولا يحب إثارة المشاكل، لكننا ندعم طلب الإسماعيلي، يجب ووقف الكرة المصرية سنتين أو ثلاثة حتى نطور ونتقدم ونفكر في القادم".