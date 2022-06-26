شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى خالد: الزمالك لن يتأثر برحيل الدرع وشقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد يحيى خالد، نجم منتخب مصر لكرة اليد ولاعب فريق تيليكوم فيزبريم المجري، أن الزمالك لن يتأثر برحيل يحيى الدرع وشقيقه سيف.

قال يحيى خالد، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سر تألق الزمالك في كرة اليد اختيار صفقاته المميزة والزمالك لن يتأثر برحيل يحيى الدرع وكذلك شقيقه سيف؛ بسبب وجود لاعبين أصحاب خبرات يمتلكون شخصية الزمالك".

وأضاف: "المجر من الدول التي تتميز بقوة وشهرة كرة اليد، وشعبية اللعبة فيها كبيرة جدا".

وختم حديثه قائلا: "لم أكن أريد الانتقال إلى المجر، ولكن قوة فريق تيليكوم فيزبريم، والذي يشارك في دوري أبطال أوروبا باستمرار ونادي بطل، جعلتني أوافق على العرض".