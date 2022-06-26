شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي القطري: الوقت ليس مناسبا للحديث عن مفاوضات يوسف أوباما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نيبوشا نوفوفويتش، المدير الفني لفريق الأهلي القطري، حقيقة رغبة النادي القطري في ضم يوسف إبراهيم أوباما لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك.

وقال نوفوفويتش: "ربما ليس الوقت المناسب للحديث عن أوباما هو لاعب يمتلك خبرات، ولكن هو لا يشارك مؤخرا في المباريات، ولكنه قدم الكثير للزمالك، وأعرف أنه لديه الكثير للكرة المصرية ليقدمه".

وأضاف نيبوشا، في تصريحات على قناة المحور: "بالطبع أتابع الدوري المصري باستمرار، والدوري المصري حقق تقدما كبيرا خلال الفترة الأخيرة وله فرصة في مزيد من التقدم خلال الفترة المقبلة".

وتابع مدرب الأهلي القطري، إن الدوري المصري به العديد من الفرق المميزة مثل الأهلي والزمالك الأقوى في البطولة، وأستمتع بكل المباريات في الدوري المصري".

واختتم حديثه قائلا: "فترتي مع الزمالك كانت صعبة ولكني استمتعت بها كثيرا أيضا".