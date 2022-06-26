شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يراقب فريق الأمل لتصعيد الموهوبين لصفوف الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بقيادة حمزة الجمل، متابعة تدريبات الفريق الأمل لتصعيد المميزين منهم لصفوف الفريق الأول، حسب الحاجة الفنية.

ويتطلع حمزة الجمل وجهازه المعاون لتصعيد الواعدين تمهيداً لمنحهم الفرصة بشكل تدريجي من أجل الدفاع بشكل مشرف عن قميص الإسماعيلى وإعادة الفريق لوضعه الطبيعى، باعتباره أحد أكبر الأندية فى مصر والوطن العربي.

ومن المقرر تنظيم سلسلة من المباريات الودية بين الفريق الأول والأمل فى أقرب وقت لتحقيق مزيد من الاحتكاك والتناغم بين جميع عناصر الفريق.

وكان الجهاز الفني للدراويش قد ضم عبد الله السعيد وعمر الساعي ثنائي فريق الأمل إلى قائمته خلال المباراة الودية ضد طلائع الجيش التي أقيمت مؤخرًا بالقاهرة.

جدير بالذكر أن فريق الأمل يضم عدداً من لاعبي الفريق الأول تحت السن ونخبة من لاعبي قطاع الناشئين حيث يخضعوا لبرنامج تدريبي مكثف يستهدف الإرتقاء بالجوانب الفنية والبدنية لديهم وذلك تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة خالد القماش وعاطف عبد العزيز.