شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: رمضان صبحي تعرض للإصابة وشكوك حول مشاركته أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، تعرض لإصابة قوية في المران الأخير قبل مواجهة الأهلي، مشيرا إلى أن الجهاز الفني بالفريق فضل ضمه لقائمة الفريق.
وقال كريم، في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "شكوك كبيرة حول مشاركة رمضان صبحي أمام الأهلي، وهناك قلق في معسكر الفريق بسبب احتمالية غيابه".
وأعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة الفريق لخوض مباراة الأهلي، في إطار منافسات بطولة كأس مصر.
ويلتقي بيراميدز مع الأهلي في التاسعة والنصف من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، في إطار مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر في النسخة القديمة.
وغاب عن قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلى عمر جابر ومحمد حمدى وإبراهيم عادل.
وضمت القائمة 22 لاعبا على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد
خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - محمود صابر
خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس
وتشهد قائمة بيراميدز غياب إبراهيم عادل، وعمر جابر ومحمد حمدي؛ بسبب الإصابة، فيما عاد نبيل عماد دونجا لتدعيم وسط الفريق.