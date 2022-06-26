شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: رمضان صبحي تعرض للإصابة وشكوك حول مشاركته أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، تعرض لإصابة قوية في المران الأخير قبل مواجهة الأهلي، مشيرا إلى أن الجهاز الفني بالفريق فضل ضمه لقائمة الفريق.

وقال كريم، في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "شكوك كبيرة حول مشاركة رمضان صبحي أمام الأهلي، وهناك قلق في معسكر الفريق بسبب احتمالية غيابه".