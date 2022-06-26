شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقى نظيريه الليبي والتونسي قبل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش حضوره حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر، التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، كلاً من عبد الشفيع الجويفي وزير الرياضة بدولة ليبيا، وكمال دقيش وزير الشباب والرياضة التونسي بحضور الدكتور مختار وريدة سفير مصر بالجزائر.

استعرض اللقاء استعدادات بعثات منتخبات مصر وتونس وليبيا لخوض منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط فى نسختها الـ ١٩، والمُقامة بمدينة "وهران" بالجمهورية الجزائرية، متمنين التوفيق للاعبى ولاعبات المنتخبات العربية المشاركة فى البطولة.

كما بحث الوزراء تعزيز التعاون المشترك بين مصر وليبيا وتونس من خلال التوسع فى تنفيذ أنشطة ومشروعات مشتركة فى مجالى الشباب والرياضة، تأكيداً على قوة العلاقات الدبلوماسية التى تجمعهم، وفى ضوء البرامج العربية التى يتم تنفيذها فى مختلف البلدان العربي على مدار العام، والمنبثقة من اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

وعلى جانب أخر، اطمأن الدكتور أشرف صبحى فى لقائه مع السفير المصرى بالجزائر على كافة الترتيبات المتعلقة بالبعثة المصرية المُشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط، وتوفير كل المتطلبات التى تحتاجها البعثة خلال تواجدها بالجمهورية الجزائرية الشقيقة، مقدماً الشكر والتقدير إلى السفير المصرى على التنسيق والتعاون المثمر أثناء تواجد المنتخبات والفرق المصرية بالجزائر للمشاركة فى مختلف المنافسات القارية والدولية.