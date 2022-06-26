شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل سيف الجزيرى: الزمالك متمسك بتواجد اللاعب ونملك عروضا خليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء أباظة، وكيل سيف الجزيرى مهاجم فريق الزمالك، أن هناك جلسة قريبة جمعتنا بأمير مرتضى، المشرف على الكرة بالزمالك، لإزالة سوء الفهم بين اللاعب والإدارة، وتأكيد استمرار التونسى فى القلعة البيضاء.

وقال وكيل سيف الجزيرى، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "حدثت جلسة قريبة بين أمير مرتضى وسيف الجزيرى لإزالة سوء الفهم بينهم والأمور أكثر استقرارا حاليا، وكانت مثمرة جدا".

وأضاف علاء أباظة: "أمير مرتضى أكد أن النادى متمسك بتواجد سيف الجزيرى ولا صحة لكل الكلام الذى أثير عن استغناء النادى عن خدماته، والجلسة فرقت معاه نفسيا وده ظهر واضحا فى المباريات".

وتابع: "سيف الجزيرى تلقى العديد من العروض الشفهية خاصة من الخليج، ولكننا لا نعتد إلا بالعروض الرسمية، وسيف سحب شكواه التى قدمها كان قد قدمها صد الزمالك بسبب مستحقاته المالية المتأخرة".