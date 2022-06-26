شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة بيرسى تاو بمزق فى العضلة ‏الأمامية وغيابه عن الأهلى لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ‏الأشعة التي أجراها بيرسي تاو لاعب الفريق كشفت عن تعرضه لمزق في العضلة ‏الأمامية، ويحتاج إلى فترة علاج تصل إلى شهر.‏

واشتكى بيرسي تاو من إصابة خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم أمس استعدادًا ‏لمباراة بيراميدز التي تقام في التاسعة والنصف مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة في ربع ‏نهائي كأس مصر، وطلب الجهاز الطبي من اللاعب إجراء أشعة التي كشفت عن تعرضه ‏لإصابة بمزق في العضلة الأمامية.‏

وأعلن الجهاز الفني قائمة الفريق عقب مران اليوم والتي ضمت: ‏محمد الشناوي ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف وزياد طارق‏.