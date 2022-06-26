شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بعثة مصر فى حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط الـ19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت بعثة مصر فى حفل دورة ألعاب البحر المتوسط الـ19 التي تستضيفها مدينة وهران بالجزائر، والذى تقدمه فريال أشرف وسيف عيسى اللذان حملا علم مصر خلال الحفل.

وتشارك مصر فى الدورة بـ19 رياضة مختلفة، بإجمالى 183 لاعبا ولاعبة، مقسمين إلى 114 لاعبا و63 لاعبة فى ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3×3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحادات السباحة والدراجات وكرة القدم.

يبلغ عدد الدول المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط 26 دولة متوسطية، بواقع 18 من أوروبا و5 من أفريقيا و3 من قارة آسيا.

عدد الدول العربية المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط 7 دول، هى الجزائر وتونس والمغرب وليبيا ومصر وسوريا ولبنان.

إجمالي عدد المشاركين في دورة ألعاب البحر المتوسط يبلغ 3390 لاعبا ولاعبة، وإيطاليا هي الأكثر تمثيلا بـ371 مشاركا في مختلف الرياضات.