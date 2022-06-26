شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل ثلاثي مصري لنهائي عظماء الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي المصري، نوران جوهر المصنفة لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، ونور الشربيني لاعبة سبورتنج المصنفة الثانية، ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش، إلى المباراة النهائية ببطولة العظماء الثمانية للاسكواش المقامة في مصر بداية من يوم 21 يونيو الجاري وحتى يوم 26 من نفس الشهر، في ختام منافسات موسم الاسكواش 2021/2022، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالي 200 ألف دولار، والتي يستضيفها مول العرب، بتنظيم أندية وادي دجلة.

وفازت نوران جوهر على منافستها هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالميا، في مباراة الدور نصف النهائي بنتيجة 2-0، في مباراة استغرقت 42 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي:11-9, 12-10.

كما فاز مصطفى عسل على منافسه علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا، بنتيجة 2-0، في مباراة استغرقت 37 دقيقة، وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي:11-4, 11-6.

فيما فازت نور الشربيني على الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 2-0 في مباراة استغرقت 14 دقيقة، وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-2, 11-5.

وتعد هذه البطولة هي آخر بطولات الموسم الجاري بالاسكواش، حيث تقام المباريات بنظام مختلف في دور المجموعات، حيث تقام كل مباراة من 3 أشواط فقط على أقصى حد، فيما يختلف نظام البطولة بداية من الدور النهائي لتعود إلى الوضع الطبيعي بنظام الـ5 أشواط.

ويحمل مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا، لقب النسخة الأخيرة من بطولة العظماء الثمانية، كما تحمل هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالميا لقب السيدات عن ذات البطولة.