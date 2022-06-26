شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلى: انسحبت من كأس مصر ومستعد لأى عقوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال يحيى الكومى، رئيس نادى الإسماعيلى، إنه قرر الانسحاب من بطولة كأس مصر 2022، مؤكدا أن القرعة التي أجريت اليوم السبت مخالفة لكل اللوائح والقوانين، وغابت عنها العدالة وتعرض فيها الإسماعيلى لظلم واضح.

وأضاف الكومى، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر على قناة "أون تايم سبورتس"، إذا تقرر إعادة القرعة أهلا وسهلا، ولكن إذا بقى الأمر كما هو عليه فلن أتراجع عن الانسحاب.

وتابع رئيس نادى الإسماعيلى: "القرعة مخالفة لكل القواعد أول مرة نسمع نادين كبار ما يقابلوش بعض في دور الـ8 أو 16 ما ريال مدريد بيقابل برشلونة عادى دون اى مشاكل، ولم نر هذا التوجيه سوى هنا في الكأس وهو الأهلى والزمالك، على رأسهم ريشة يعنى عشان ما يتقابلوش مع بعض".

واختتم الكومى تصريحاته قائلا: "سأرسل رسالة إلى وليد العطار يقولى القرار كدا عشان اطعن عليه وبعد كدا اروح للفيفا ومركز التحكيم والإسماعيلى تعرض للعقوبة من عامر حسين أكثر من 5 مرات، وكنت أتمنى يعمل القرعة في مكتبه".