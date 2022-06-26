شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتأهل لنهائي بطولة العظماء الثمانية للاسكواش بعد إقصاء حاملة اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة، والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، إلى المباراة النهائية ببطولة العظماء الثمانية للاسكواش المقامة في مصر بداية من يوم 21 يونيو الجاري وحتى يوم 26 من نفس الشهر، في ختام منافسات موسم الاسكواش 2021/2022، وتُقدَّر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالي 200 ألف دولار، والتي يستضيفها مول العرب، بتنظيم أندية وادي دجلة.

وفازت نوران جوهر على منافستها هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالميا، في مباراة الدور نصف النهائي بنتيجة: 2-0 في مباراة استغرقت 42 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي:11-9, 12-10.

وتعد هذه البطولة هي آخر بطولات الموسم الجاري بالاسكواش، حيث تقام المباريات بنظام مختلف في دور المجموعات، حيث تقام كل مباراة من 3 أشواط فقط على أقصى حد، فيما يختلف نظام البطولة بداية من الدور النهائي لتعود إلى الوضع الطبيعي بنظام الـ5 أشواط.

ويحمل مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا لقب النسخة الأخيرة من بطولة العظماء الثمانية، كما تحمل هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالميا لقب السيدات عن ذات البطولة.