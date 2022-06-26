شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 25-6-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 25-6-2022 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها رفض مسئولو نادى الزمالك عودة طارق حامد، لاعب وسط فريق الكرة الأول، للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق لحين الانتهاء من التحقيق الذى يخضع له اللاعب، للتأكد من حقيقة خضوعه للتأهيل من الإصابة فى إسبانيا.

أوصى البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بضرورة استمرار محمد أشرف روقا لاعب الوسط خلال الموسم الكروى المقبل، خاصة فى ظل اعتماد البروفيسور البرتغالى على اللاعب فى الفترة الحالية.

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، فى التعاقد مع محمد ياسين لاعب فريق سبورتنج لكرة اليد لمدة 3 سنوات، ووقع اللاعب العقود خلال الجلسة التى جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

تعرض الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لحادث سير خلال توجهه لمقر القلعة البيضاء، للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

مع النقص العددى فى صفوف الأهلي والزمالك مؤخراً، بسبب كثرة الإصابات أو قرارات تأديبية بتجميد بعض اللاعبين، اتجهت الأعين صوب قطاع الناشئين فى القطبين، واستطاع شباب الزمالك رفع رأس الفارس الأبيض بأداء مميز فى الأسابيع الأخيرة بشكل يفوق نظراءهم فى القلعة الحمراء.