3 عقوبات منتظرة على الإسماعيلى بعد بيان الانسحاب من كأس مصر

وقال بيان الإسماعيلي: "يعترض مجلس النادى على توجيه القرعة، حيت تعمدت رابطة الأندية ولجنة المسابقات باتحاد الكرة، تثبيت الأهلي والزمالك أول وثانى الدورى الممتاز الموسم الماضي، بينما تم توزيع 8 أندية من الثالث إلى الثامن بالقرعة".

وأضاف بيان النادى: "رفضت رابطة الأندية ولجنة المسابقات، اعتراض النادي الإسماعيلي، خلال إجراء القرعة، بحجة تأجيل النقاش إلى ما بعد القرعة، إلا أنهم رحلوا سريعًا دون الاستماع لشكاوى ممثلي الأندية".

وتابع البيان: "يرى مجلس إدارة الإسماعيلي، أن هذه القرعة لم تجرَ بطريقة عادلة، حيث تمت مجاملة أندية بعينها على حساب أندية أخرى، وهو ما يتخالف مع مبدأ تكافؤ الفرص، وبناءً عليه تقرر الانسحاب من كأس مصر اعتراضًا على ما حدث، لحفظ حقوق النادي العريق وجماهيره".