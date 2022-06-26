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شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عقوبات منتظرة على الإسماعيلى بعد بيان الانسحاب من كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنص لائحة مسابقة كأس مصر على توقيع 3 عقوبات على الإسماعيلى، عقب إعلان انسحابه من مواجهة الزمالك فى دور الستة عشر لبطولة كأس مصر لنسخة 2021-2022؛ بسبب القرعة الموجهة، على حد وصف البيان.وجاءت العقوبات المنتظرة كالتالي:
1- مصادرة رسم الاشتراك وتوقع عليه غرامة مالية 20 ضعف قيمة رسم الاشتراك
2- يرفع اسمه من الجدأول ويعتبر الفريق المنافس له فى المباراة فائزا بها بنتيجة (2-0)
3- يحرم ألفريق المنسحب من الاشتراك فى مسابقة كأس مصر فى الموسم التالي
وقال بيان الإسماعيلي: "يعترض مجلس النادى على توجيه القرعة، حيت تعمدت رابطة الأندية ولجنة المسابقات باتحاد الكرة، تثبيت الأهلي والزمالك أول وثانى الدورى الممتاز الموسم الماضي، بينما تم توزيع 8 أندية من الثالث إلى الثامن بالقرعة".
وأضاف بيان النادى: "رفضت رابطة الأندية ولجنة المسابقات، اعتراض النادي الإسماعيلي، خلال إجراء القرعة، بحجة تأجيل النقاش إلى ما بعد القرعة، إلا أنهم رحلوا سريعًا دون الاستماع لشكاوى ممثلي الأندية".
وتابع البيان: "يرى مجلس إدارة الإسماعيلي، أن هذه القرعة لم تجرَ بطريقة عادلة، حيث تمت مجاملة أندية بعينها على حساب أندية أخرى، وهو ما يتخالف مع مبدأ تكافؤ الفرص، وبناءً عليه تقرر الانسحاب من كأس مصر اعتراضًا على ما حدث، لحفظ حقوق النادي العريق وجماهيره".