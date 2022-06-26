شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: توقعت مواجهة كفر الشيخ.. وكأس مصر لا يعترف بالأسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، أنه كان يتمنى مواجهة كفر الشيخ فى كأس مصر، وتوقعتها قبل إجراء القرعة التى أقيمت اليوم فى اتحاد الكرة.

وقال عبد الحميد بسيونى، فى تصريحات خاصة: "مواجهة كفر الشيخ ليست سهلة، ومباريات الكأس كلها مفاجآت ولا تعترف بالأسماء، وكفر الشيخ فريق جيد ومحترم ولديهم قيادة فنية على أعلى مستوى عالى بقيادة القدير محمد عامر.

وأضاف مدرب سموحة: "الفريق جاهز ونستعد بكل قوة واحترام للمنافس، مؤكدا أن الفوز عليهم برباعية فى الودية الأخيرة لن يخدعنا وعلينا احترام الخصم وتقديره حتى نستطيع مواجهته".

وحول قرعة كأس مصر، قال بسيونى: كنت أتمنى أن تكون القرعة حرة لأنها تمنح الفرق الفرصة متساوية، ولكن أيضا هناك معايير للبطولات وهناك شركات معلنة واشتراطات يتم العمل بيها حتى يضمن منظم البطولة وجود أندية القطبين فى المراحل النهائية لتحقيق عائد مادى كبير.

وتابع: "سيتم تعديل البرنامج التدريبى وتعديل المباريات الودية عقب الإعلان عن موجهات كأس مصر، وأتمنى تحقيق بطولة مع سموحة وهناك اصرار لدى اللاعبين لفعل ذلك".