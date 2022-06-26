شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو "لاعب الشهر" في اختيارات جمعية اللاعبين المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمعية اللاعبين المحترفين المصرية، برئاسة مجدي عبد الغني، اختيار أحمد سيد زيزو، لاعب وسط الزمالك والمنتخب، نجما لشهر مايو 2022 للمرة الثانية على التوالى.

وجاء اختيار أحمد سيد زيزو بعد تألقه رفقة الزمالك وقيادته فريقه لتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز بخلاف حفاظه على صدارة لائحة هدافي الدوري برصيد 11 هدفا.

ونال أحمد سيد زيزو جائزة نجم الشهر، بعد تصدره الاستفتاء والتصويت الجماهيري، وفقا للنظام المتبع والمعلن عنه في اختيار أفضل لاعب.

وحرص مجدي عبدالغني علي تسليم زيزو 26 عاما الجائزة في مقر نادي الزمالك على هامش تدريبات الفريق الأبيض، استعدادا لمباراة سيراميكا في الجولة 23 وتمنى له التوفيق ومواصلة التألق رفقة الزمالك والمنتخب.