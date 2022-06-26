شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشكو اتحاد الكرة للجنة الأولمبية ويستعين بتصريحات محمد بركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على إرسال خطاب جديد للجنة الأولمبية المصرية، من أجل معرفة تطورات أزمة ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا، خاصة أن الأيام الماضية شهدت مفاجآت كثيرة في هذا الملف.

ويرغب الأهلي في تقديم شكوى ضد اتحاد الكرة المصري للجنة الأولمبية المصرية؛ بسبب تعنت مسئولي الجبلاية ضد الأهلي وحرمانه وحرمان الكرة المصرية من تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا والذي ذهب للمغرب.

ويستشهد النادي الأهلي في شكواه ضد اتحاد الكرة بتصريحات محمد بركات عضو مجلس إدارة الكرة المصري التى أعترف فيها بتقصير الاتحاد في حق الأهلي حيال أزمة نهائي أفريقيا.

وقال بركات، في تصريحاته الأخيرة: السبب الأساسي في أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا أن اتحاد الكرة كان مُقصرا.

وأضاف: إذا لعب الأهلي في أي ملعب خارج المغرب كان سيفوز بالبطولة؛ لأنه في مستوى مختلف فنيا مع كامل الاحترام للإخوة المغاربة.. المشكلة ليست معهم بل مع الاتحاد الإفريقي".

وأضاف: أقسم بالله العظيم.. أنا لا أعرف شيئا عن هذا الخطاب ولا المجلس أيضا، لم يره أي شخص منا على الإطلاق.. الخطاب وصل وهناك شخص مسؤول عن عدم ظهوره.. لكن في النهاية اتحاد الكرة هو المسؤول".