شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى: قرعة كأس مصر وضعتنا فى طريق صعب.. ونتفاءل بمواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد عباس، المشرف العام على الكرة بنادى إيسترن كومبانى، أن قرعة كأس مصر وضعت الفريق فى طريق صعب جدا، وفريق المصرى وش الخير علينا.

وقال خالد عباس فى تصريحات خاصة، إن طريق إيسترن كومبانى صعب جدا، فالبداية أمام المصرى والفائز سيواجه الزمالك أو الإسماعيلى، ولكن مباريات الكأس دائما ما تشهد مفاجآت ونتمنى أن أنكون نحن المفاجأة فى البطولة.

وأضاف المشرف على الكرة بإيسترن كومبانى: متفائلون بمواجهة المصرى البورسعيدى لأن مباراة الفريق معه فى الدورى والتى انتهت بالتعادل 2/ 2 كانت وش الخير على الفريق، وبعدها حققنا فوزين متتاليين على سيراميكا وإنبى فى الدورى، ونأمل فى تكرار ما حدث فى الدورى".

وتابع خالد عباس: موقف الفريق فى الدورى صعب جدا ونحتاج إلى تحقيق الفوز فى مباراة لكسر سلسلة النتائج السيئة التى تلازم الفريق، ونعانى من سوء توفيق كبير فى المباريات.

وأسفرت قرعة كأس مصر عن مواجهة إيسترن كومبانى مع المصرى البورسعيدى فى دور الـ16، على أن يصطدم الفائز بالفائز من مباراة الزمالك والإسماعيلى فى دور الثمانية.

وجاءت مباريات دور الـ16 كالتالى:

الزمالك مع الإسماعيلي

المصري مع إيسترن كومباني

إنبي مع البنك الأهلي

بيراميدز مع سيراميكا

الأهلي مع المقاصة

المقاولون مع الجونة

طلائع الجيش مع منتخب السويس

سموحة مع كفر الشيخ