شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شابات اليد يهزم أمريكا ويتأهل لدور الـ16 فى بطولة العالم بسلوفينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب شابات كرة اليد مواليد 2002 على نظيره الأمريكى بنتيجة 34/11 فى ثالث مواجهات بطولة العالم المقامة فى سلوفينيا، وتستمر حتى 3 يوليو القادم، ليتأهلن إلى دور الـ16.

ومنتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التي تضم مصر والمجر وبولندا وأمريكا، خسر منتخب شابات اليد أول لقاءاته أمام المجر قبل الفوز على بولندا فى ثان مواجهاته.

ويضم الجهاز الفنى والإدارى والطبى للمنتخب الوطنى للشابات مواليد 2002: رامي عبد اللطيف مدير فني - وليد أبو العطا مدرب عام - أبو بكر صلاح الدين مدرب حراس مرمى - إيمان مرجان مدير إداري - دكتورة منة الله بدوي أخصائي علاج طبيعي.

وتضم قائمة أسماء لاعبات منتخبنا الوطنى للشابات: منة الله سيد - ياسمين جمال - امينة هشام - مريم يحيى - نهى ايمن - لوجى عبيد - سارة يحيى - يارا هانى - مريم عمر - نادين طارق - ملك طلعت - آلاء صابر - جنا صلاح - شهد حسام - مريم اسامة - مايا وائل.