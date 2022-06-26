شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية اليوم السبت 25 يونيو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية اليوم السبت 25 يونيو 2022، هى خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه، وتتضمن ملخصا لأبرز الأخبار التى شهدتها الساحة على مدار اليوم، وجاءت كالتالي:

أجريت بمقر اتحاد الكرة، ظهر اليوم السبت، قرعة دور الـ16 لمنافسات بطولة كأس مصر لموسم 2021- 2022، والتى تضم 16 فريقًا من أجل التأهل لدور الثمانية من البطولة، ويشارك فى هذا الدور 16 فريقًا وهى: المقأولون العرب- إنبي- كفر الشيخ- الجونة- الإسماعيلى- سيراميكا كليوباترا- إيسترن كومبانى- طلائع الجيش- البنك الأهلى- مصر المقاصة- سموحة- منتخب السويس- بيراميدز- المصرى- الأهلى – الزمالك.

منذ رحيل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى عن منصبه كمدير فنى لفريق الأهلي، ارتبط اسم وصيف دورى أبطال أفريقيا بالعديد من المدربين العالميين.

دخل البرتغإلى بأولو سوزا المدير ألفنى السابق لفريق فلامنجو البرازيلى دائرة المرشحين بقوة لتولى تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفا لايهاب جلال الذى تم إنهاء التعاقد معه مؤخرا.

عودة معلول وديانج لقائمة الأهلى أمام بيراميدز بالكأس

أعلن الجهاز ألفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى قائمة ألفريق استعدادًا لمباراة ‏بيراميدز التى تقام فى التاسعة والنصف مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة فى ربع نهائى ‏كأس مصر.‏

دخل البرتغإلى بأولو سوزا المدير ألفنى السابق لفريق فلامنجو البرازيلى دائرة المرشحين بقوة لتولى تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفا لايهاب جلال الذى تم إنهاء التعاقد معه مؤخرا.