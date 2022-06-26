شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى تحت 14 سنة يخسر أمام ديبورتيفو لاكورونيا ويودع البطولة الدولية الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع فريق نادى إنبى تحت 14 سنة مواليد 2008، البطولة الدولية الودية التى ينظمها نادي بونفيرادينا في إسبانيا، بعد الهزيمة أمام ديبورتيفو لاكورونيا بركلات الترجيح بنتيجة3 /1، فى المباراة التى انتهت أحدثها قبل قليل، ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة .

شهدت المباراة مستوى مميزا للفريق البترولى أمام نظيره ديبورتيفو لاكورونيا فى المباراة ونجح فى تهديد مرماه أكثر من مرة، ولكن صادف الفريق البترولى سوء توفيق كبير فى إحراز أهداف، لتنتهى المباراة بتعادل الفريقين بدون أهداف، ويتم اللجوء لركلات الترجيح، والتى فاز بها ديبورتيفو لاكورونيا بنتيجة 1/3 ليودع الفريق البترولى البطولة بعد تجربة مميزة وناجحة للغاية .

فيما قام نادى بونفيرادينا منظم البطولة، بتوزيع الهدايا التذكارية للفريق البترولى عقب انتهاء المباراة، وسط إشادة واضحة لكافة اللاعبين على الأداء والنتائج الطيبة فى البطولة .

أكد رئيس نادى إنبى أن الهدف من البطولة الودية اكتساب اللاعبين الخبرات والاحتكاكات في سن صغير حتى يكونوا جاهزين للاحتراف ويتأقلموا مع المعسكرات الخارجية والسفر واللغة، خصوصا أن هذه الأشياء تعتبر عاملا أساسيا في تنمية قدرات الناشئين.

أوضح الشريعى أن خطوة مشاركة ناشئى إنبى في البطولة الودية تعد مختلفة وستعود بالفائدة على النادى واللاعبين، خصوصا أن إنبى يعد أول فريق يشارك في بطولة ودية خارج مصر، مؤكدا أنها خطوة جيدة لقطاع الناشئين.