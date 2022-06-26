شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: لم نطلب ميكيسونى فى صفقة تبادلية مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن الشريعى، رئيس نادى إنبى، إنه لم يطلب التعاقد مع الموزمبيقى لويس ميكسيونى، لاعب الأهلى، في صفقة تبادلية مع الفريق البترولى، مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح، ولم يتلق أي اتصال من قبل مسئولي الأحمر.

وأضاف الشريعى، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الثلاثى محمود جاد حارس المرمى والنيجيري جون إيبوكا ومصطفى شلبي مستمرون مع الفريق البترولى، موضحا أنه لم يتلق أى عرض للتخلى عن خدماتهم.

وأوضح رئيس نادى إنبى أن سياسة النادى البترولى تعتمد على تسويق اللاعبين، بما يتوافق مع الفريق، لافتا إلى أن في حال وصول عرض مناسب لأى لاعب لن يمانع طالما يتوافق مع رغبتهم ومطالبهم.

من ناحية أخرى اعتمد مجلس إدارة نادى إنبى، برئاسة أيمن الشريعى، تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لقطاع الناشئين بنادى إنبى للموسم الرياضى 2023/2022.

يأتى ذلك بعد مناقشة لجنة الكرة برئاسة الشريعى وعضوية شريف أبو الغيط عضو مجلس الإدارة وعبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول وطارق عبد الله المدرب العام للفريق الأول، ومحمد إسماعيل رئيس قطاع الناشئين، لبحث واختيار أفضل العناصر والكفاءات الفنية لقيادة فرق القطاع للموسم الجديد.

بالإضافة إلى بحث احتياجات فرق القطاع وتطور المستوى والأداء بجانب تفريغ عدد كبير من اللاعبين الموهوبين للمنتخبات الوطنية والفريق الأول بنادى إنبى خلال الموسم القادم، لتقوم اللجنة بعد مناقشتها بصفتها الفنية بتقديمها لمجلس ادارة النادي ليتم اعتمادها.