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القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 25 يونيو 2022، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، عودة معلول وديانج لقائمة الأهلي أمام بيراميدز بالكأس، والأهلي يشكو اتحاد الكرة للجنة الأولمبية ويستعين بتصريحات محمد بركات.

عودة معلول وديانج لقائمة الأهلي أمام بيراميدز بالكأس

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمباراة ‏بيراميدز التي تقام في التاسعة والنصف مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة في ربع نهائي ‏كأس مصر.‏ الأهلي يشكل لجنة لحصر خسائر أزمة نهائي أفريقيا قرر النادى الأهلي تشكيل لجنة من داخل النادى لحصر الخسائر المالية التى تكبّدها النادى بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا، تمهيداً لتقديم شكوى للجهات المعنية من أجل الحصول على تعويض لهذه الخسائر.

دخل البرتغالي باولو سوزا المدير الفني السابق لفريق فلامنجو البرازيلي دائرة المرشحين بقوة لتولي تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفا لايهاب جلال الذي تم إنهاء التعاقد معه مؤخرا.

استقرت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي على عودة محمد شكرى، لاعب الفريق المُعار لسموحة، بنهاية الموسم الحالي، ورفض تجديد إعارته، فى ظل حاجة المارد الأحمر لجهوده الموسم المقبل بسبب النقص العددى والمشاكل الفنية التى تواجه الأهلي فى الجبهة اليسرى.

الإسماعيلى يكلف نصر عزام بالدفاع عن حقوق النادى فى شكوى فرناندو للفيفا

كلف مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، برئاسة يحيى الكومى، نصر عزام المحامي الدولي بالدفاع عن حقوق النادي فى شكوي المهاجم الأرجنتينى دييجو فرناندو لاعب الدراويش الهارب لدى المحكمة الرياضية الدولية بالفيفا لاسيما أنه يتولى أيضاً ملف قضية البوليفى كارميلو لاعب الدراويش الهارب أيضاً. الزمالك يرفض عودة طارق حامد للتدريبات لحين الانتهاء من التحقيق يرفض مسئولو نادى الزمالك عودة طارق حامد، لاعب وسط فريق الكرة الأول، للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق لحين الانتهاء من التحقيق الذى يخضع له اللاعب، للتأكد من حقيقة خضوعه للتأهيل من الإصابة فى إسبانيا. أجريت بمقر اتحاد الكرة، ظهر اليوم السبت، قرعة دور الـ16 لمنافسات بطولة كأس مصر لموسم 2021 - 2022، والتى تضم 16 فريقًا من أجل التأهل لدور الثمانية من البطولة، ويشارك فى هذا الدور 16 فريقًا وهى: المقاولون العرب- إنبي- كفر الشيخ- الجونة- الإسماعيلي - سيراميكا كليوباترا - إيسترن كومباني - طلائع الجيش - البنك الأهلي - مصر المقاصة - سموحة - منتخب السويس - بيراميدز - المصري - الأهلي – الزمالك. لسه الأمل موجود.. الزمالك يرفض الاستسلام فى تجديد تعاقد أشرف بن شرقى يرفض مسئولو نادى الزمالك رفع الراية البيضاء فى ملف تجديد تعاقد المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق الكروى الأول، ويتمسك مسئولو القلعة البيضاء بالأمل فى تجديد تعاقد النجم المغربى، خاصة فى ظل العلاقة الطيبة التي يرتبط بها اللاعب مع زملائه والجماهير وكذلك المسئولين.