شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يحتفل بذكرى رقمه القياسى لأكبر حارس عربى وأفريقى يتصدى لركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل عصام الحضرى، حارس منتخب مصر السابق، بذكرى تحطيمه للرقم القياسى كأكبر لاعب يشارك في كأس العالم وأول حارس عربي وأفريقي يتصدى لركلة جزاء في كأس العالم.

ونشر عصام الحضرى عبر حسابه على موقع "تويتر"، فيديو لتصديه لركلة جزاء منتخب السعودية أمام مصر فى مونديال العالم فى روسيا، قائلا: "في مثل هذا اليوم ذكرى تحطيم الرقم القياسي كأكبر لاعب يشارك في كأس العالم و أول حارس عربي وأفريقي يتصدى لركلة جزاء في المونديال.. الحمد لله".