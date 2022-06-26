شكرا لقرائتكم خبر عن عودة معلول وديانج لقائمة الأهلي أمام بيراميدز بالكأس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمباراة بيراميدز التي تقام في التاسعة والنصف مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة في ربع نهائي كأس مصر.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف وزياد طارق.
فيما يغيب عن المباراة كل من: حمدي فتحي وحسين الشحات وأيمن أشرف وعلي لطفي للإصابة ومحمد محمود لأسباب فنية.
على جانب آخر، استأنف فريق الأهلي تدريباته أمس على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي استمرت 24 ساعة عقب مباراة غزل المحلة في الدوري، والتي أقيمت مساء الأربعاء الماضي على استاد الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة 22 في بطولة الدوري الممتاز.
وبدأ الأهلي استعداداته لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء غد الأحد المقبل في ربع نهائي بطولة كأس مصر.
قبل انطلاق المران عقد سامي قمصان، القائم بأعمال المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة بيراميدز، وركز الجهاز الفني على التدريبات البدنية، حيث خاض الفريق فقرة مكثفة لتجهيز جميع اللاعبين.
وعقد قمصان جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، على هامش المران، للاطمئنان على حالة اللاعبين الذين عادوا للمشاركة أمس في التدريبات الجماعية، والذين واصلوا تنفيذ برنامجهم التأهيلي.
وخضع لاعبو الفريق الذين غابوا عن مباراة غزل المحلة الأخيرة في الدوري لفحص طبي قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالتهم ومدى جاهزيتهم للمشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية.
وشارك الرباعي علي معلول وأليو ديانج ومحمد عبد المنعم وعلي لطفي في التدريبات الجماعية أمس.