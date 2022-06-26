شكرا لقرائتكم خبر عن عودة معلول وديانج لقائمة الأهلي أمام بيراميدز بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمباراة ‏بيراميدز التي تقام في التاسعة والنصف مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة في ربع نهائي ‏كأس مصر.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏

‏محمد الشناوي ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف وزياد طارق‏.

فيما يغيب عن المباراة كل من: حمدي فتحي وحسين الشحات وأيمن أشرف وعلي لطفي للإصابة ومحمد محمود لأسباب فنية.