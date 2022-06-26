شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان صانع حراس المرمى يحتفل بعيد ميلاده الـ49 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل اليوم السبت طارق سليمان، مدرب حراس الأهلي والمنتخب الأوليمبى السابق، بعيد ميلاده الـ49، حيث إنه من مواليد 25 يونيو عام 1973.

وكانت بداية طارق سليمان مع كرة القدم في سن العاشرة في الحامول بكفر الشيخ حيث نادي الزعفران الذي كان يلعب بالدرجة الثالثة والذي تولّى مهمة حراسة مرمى فريقه حتى الثانية عشر، وانتقل بعدها إلى النادي الأهلي في نهاية الثمانينيات.

انتقال سليمان إلى النادي الأهلي شهد مفارقة غريبة جدًّا خاصة أنه كنت مرشحًا في البداية للانضمام إلى نادي الزمالك ؛ ففي عام 1985 حضر حلمي طولان مدرب فريق الزمالك 20 عامًا لخوض مباراة ودية أمام فريق الزعفران الذي كنت يتولّى حراسة مرماه، وللأسف لم يكن يشارك في تلك المباراة ولكن طولان شاهده وأشاد بإمكانياته البدنية وعلى الفور طالب بضمه إلى الزمالك مقابل 25 ألف جنيه.

عرض مصطفى حسين (أبو الناشئين) ومكتشف الأشبال في النادي الأهلي على مسئولي القلعة الحمراء استضافة فريق الزعفران الذي يلعب بين صفوفه لمتابعته على الطبيعة في مباراة ودية أمام فريق الأهلي وهو ما حدث بالفعل، وشارك في المباراة الودية، وكانت دعوة الأهلي وقتها لفريق الزعفران كانت تشمل حصول كل لاعب على «مصروف جيب» 10 جنيهات ووجبة غداء داخل النادي الأهلي وحضر مجلس إدارة نادي الزعفران بالكامل اللقاء الذي قام بالتوقيع بعده مباشرة على عقود الانتقال إلى النادي الأهلي.

وقع للأهلي بعد تلك المباراة الودية مباشرة مقابل 10 آلاف جنيه بعد خوض الأهلي لمباراتين وديتين مع الزعفران بكفر الشيخ لفريق 18 سنة المطعم ببعض نجوم الفريق الأول من الأهلي ، وكانت بداياته مع فرق الناشئين بالنادي الأهلي بمشاركته في العديد من البطولات وحسم الكثير منها مع فرق الناشئين بالنادي الأهلي كما أنه حقق انتشارًا واسعًا مع جميع منتخبات الناشئين وقتها وانضم لمنتخب مصر 16 سنة الذي كان يقوده الراحل طه بصري، ولكنه تعرض للإصابة ولم يشارك في مونديال الشباب بكندا رغم مشاركته في مباراة العودة أمام الجزائر في المباراة المؤهلة للمونديال بعد إصابة باسم خيرت الحارس الأساسي.

وكانت أول مباراة رسمية له مع الفريق الأول أمام فريق السكة الحديد وكان يقود الأهلي وقتها الكابتن محمود السايس وكانت تقريبًا في دور الـ 32 الذي كان يتم الدفع به في الأهلي باللاعبين غير الدوليين ونفس الأمر بالنسبة لدور الـ16، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكلٍّ منهما قبل أن يتم الاحتكام لركلات الجزاء التي تمكن خلالها من صد ركلتي جزاء، كما أنه كان احتياطيًا لأحمد شوبير في البطولة العربية التي أقيمت بمصر بمشاركة المريخ السوداني واتحاد جدة السعودي.

وفي موسم 1993 حيث كان الأهلي يضم بين صفوفه العديد من حراس المرمى وهم أحمد شوبير وخالد الضبع إلى جانب الأفريقي ليسوتو الذي تم التعاقد معه ، وعلى الفور قرر الرحيل عن النادي وكان معه خالد مصطفى الذي انتقل معه إلى صفوف المقاولون ولكنه لم يستمر سوى 7 شهور بسبب بعض الخلافات مع مسئولي المقاولون.

كانت رحلة سليمان مع المقاولون موفقة جدًّا ومرَّ خلالها بسنوات ناجحة، وإذا كان يتحدث دائمًا عن أن الأهلي بيته فإن المقاولون العرب لا يقل أهمية على الإطلاق عن النادي الأهلي؛ حيث قضى بين صفوفه 12 عامًا حقق خلالها 4 بطولات، وللعلم كان إنجازًا كبيرًا أن يحقق نادٍ بخلاف الأهلي والزمالك ناديي العاصمة الفوز ببطولة وسط هذه المنافسة من القطبين.

تلقى سليمان بعد هذا التألق عرضًا من أحد الأندية التركية مع لاعب الإسماعيلي محمد صلاح أبو جريشة للمعايشة بصفوفه لمدة أسبوع ، ولكن مسئولي المقاولون رفضوا منحه جواز السفر بسبب رفضهم احترافه رغم أنه قام بالتجديد وقتها ولو كان نجح وقتها في الحصول على جواز السفر لسافر مباشرة لخوض التجربة ولكن الموضوع انتهى.

وتعتبر مباراة المقاولون والفتح المغربي في بطولة أبطال الكئوس الأفريقية موسم 1995 بالمغرب هي المباراة التي لم ينسها في مسيرته الكروية، والتي نجح المقاولون خلالها في الفوز بهدف نظيف وقدم خلالها أداءً طيبًا للغاية.

بدأ مسيرته التدريبية في قطاع الناشئين وبعد ذلك جاء ترشيحه للعمل مع الكابتن حسام البدري خلال تجربته مع المريخ السوداني، وكان ترشيحه من خلال محمد رمضان نجم الأهلي السابق وعماد النحاس مدافع الفريق الأسبق الذي قام بترشيحه لحسام البدري بعد اعتذار أحمد ناجي عن العمل معه في السودان، وبالفعل انضم لجهاز البدري في المريخ السوداني وحقق معه بطولة الدوري السوداني للمريخ الذي عاد لحصد البطولة بعد عدة أعوام من هيمنة فريق الهلال السوداني على الدوري.

مؤخرا قاد تدريب حراس مرمى المنتخب الأولمبي في جهاز شوقى غريب، وتم تكليفه مطلع هذا العام بمهمة مؤقتة مع المنتخب الأول في بطولة الأمم الأفريقية بعد إصابة عصام الحضري بكورونا.