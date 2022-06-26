شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يطير غدا إلى الغردقة استعدادا لمواجهة الجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى إيسترن كومبانى، على السفر فى الثانية عشرة صباح غد الأحد، إلى الغردقة للدخول فى معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة نادى الجونة فى بطولة الدورى.

ويستعد إيسترن كومبانى لمواجهة نادى الجونة فى السابعة مساء الإثنين الموافق 27 يونيو الجارى على استاد خالد بشارة بالغردقة، فى إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى.

ويعانى إيسترن كومبانى من العديد من الغيابات فى الفريق، والتى يأتى فى مقدمتها أحمد أمين قفة، مهاجم الفريق، للإصابة، بالإضافة إلى المدافع الفلسطينى محمد صالح، وعبد العزيز موسى والحسينى طه.

وطالب علاء عبد العال من الجهاز الطبى بالفريق سرعة تجهيز اللاعبين، نظرا لارتباط الفريق بعدة مباريات فى غاية الأهمية ويسعى لاكتمال الصفوف لمحاولة جمع النقاط.

وطالب علاء عبد العال من اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى مجهود لتحقيق الثلاث نقاط أمام الجونة وعدم تكرار الأخطاء فى المباريات المقبلة، مؤكدا أن المواجهات المقبلة مهمة جدا لتحسين وضع الفريق الذى يقبع فى ذيل جدول الدورى.

جدير بالذكر أن إيسترن كومبانى يحتل المركز الأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقطة، حصدها من 22 مباراة، حقق الفوز فى مباراتين، وتعادل فى 7 لقاءات، وخسر 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 16 هدفا، واستقبلت شباكه 41 هدفا.