شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على الكرة بنادي سيراميكا: سنقاتل من أجل الفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق أبو العينين، المشرف على الكرة بنادى سيراميكا، إن فريقه سيقاتل من أجل الفوز على الزمالك في المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام.

أكد أبو العينين، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الزمالك فريق كبير والفوز عليه بمثابة حصد 6 نقاط، لافتا إلى أن فريقه سيسعى بكل قوة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأبيض تساعده في التقدم بجدول ترتيب الدورى العام.

وأوضح المشرف على الكرة على سيراميكا أنه حرص على مساندة لاعبى سيراميكا في التدريبات الجماعية اليوم، والشد من أزرهم قبل مواجهة الزمالك وطالبهم بتحقيق نتيجة إيجابية تعطيهم دفعة معنوية في المباريات المقبلة.

من ناحية أخرى يراهن أحمد سامى على نجاح خطة الدفع بـ شادى حسين وباسم مرسى في الخط الأمامى للفريق، حيث منح الثنائى تعليمات خاصة لتنفيذها أمام الزمالك منها استغلال الفرص التي تتاح لهما أمام مرمى الفريق الأبيض والتسجيل من أنصافها، مطالبهما بضرورة التركيز في إنهاء الهجمات بالشكل الأمثل.

ويبحث أحمد سامى عن فوزه الثانى أمام الزمالك خصوصا أنه حقق فوزا وحيدا على الأبيض بهدفين نظيفين على مستوى الأندية التي قام بتدريبها، والطريف في الأمر أن الفوز كان في الموسم الحالي في فبراير الماضي في الأسبوع التاسع من الدورى، وقت أن كان سامى مديرا فنيا لفريق سموحة.

وواجه أحمد سامى الزمالك في 7 مباريات خسر 5 لقاءات مع فرق النجوم وطلائع الجيش و3 مواجهات مع سموحة وفاز مرة وحيدة مع الفريق السكندرى وتعادل مثلها، ويبحث سامى عن تحقيق رقم مميز بالفوز على الفريق الأبيض للمرة التانية على التوالي مع فريقين مختلفين.