الكويت آخر المتأهلين لنصف نهائي الصالات

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وكان منتخب المغرب أول المتأهلين إلى نصف النهائي، بعد فوزه على منتخب ليبيا بنتيجة 3-0 في انطلاقة مباريات دور الثمانية، وتأهل منتخب مصر بعد فوزه على منتخب موريتانيا بنتيجة 3-2، وتغلب العراق على السعودية 3-2 وفازت الكويت على فلسطين 4-1 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 4-4.وتقام اليوم مباريات الدور نصف النهائي حيث تلتقي المغرب مع مصر، ويلعب العراق مع الكويت، بينما تقام المباراة النهائية الثلاثاء المقبل.
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