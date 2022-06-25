شكرا لقرائتكم خبر الكويت آخر المتأهلين لنصف نهائي الصالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهلت منتخبات المغرب ومصر والعراق والكويت إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم وتقام في صالة وزارة الرياضة بالدمام.

وكان منتخب المغرب أول المتأهلين إلى نصف النهائي، بعد فوزه على منتخب ليبيا بنتيجة 3-0 في انطلاقة مباريات دور الثمانية، وتأهل منتخب مصر بعد فوزه على منتخب موريتانيا بنتيجة 3-2، وتغلب العراق على السعودية 3-2 وفازت الكويت على فلسطين 4-1 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 4-4.

وتقام اليوم مباريات الدور نصف النهائي حيث تلتقي المغرب مع مصر، ويلعب العراق مع الكويت، بينما تقام المباراة النهائية الثلاثاء المقبل.