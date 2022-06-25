الأهلي والاتفاق يتراجعان عن طلب حكام أجانب

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وأوضح حساب «الإعلام والاتصال» عبر «تويتر» أن إدارتي الأهلي والاتفاق طلبتا بشكل رسمي إلغاء طلبيهما السابقين بتكليف حكام أجانب لإدارة مباراتيهما أمام الشباب والفيحاء في الجولة الأخيرة.ويقف الفريقان في موقف حرج من أجل البقاء ضمن فرق دوري الأمير محمد بن سلمان، إذ يتذيل الفريقان سلم الترتيب ويحتاجان للفوز في الجولة الأخيرة إضافة إلى انتظار نتائج الفرق الأخرى من أجل تجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل.
ويقبع الاتفاق في المركز ما قبل الأخير بـ 31 نقطة، بينما يتقدمه الأهلي في الترتيب مركزا واحدا بفارق الأهداف.
ويلتقي الأهلي مع الشباب في الجولة الأخيرة بالرياض، فيما يلتقي الاتفاق مع الفيحاء بالمجمعة الاثنين المقبل.
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