البلطان والأهلي نار وزيت ومحارشات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا يمكن أن يلتقيا، رئيس نادي الشباب خالد البلطان والنادي الأهلي، فهما كالنار والزيت في التجاذبات الإعلامية بينهما ولا يمكن أن تهدأ أو تتوقف قبل مواجهتهما الكروية والتي تزداد اشتعالا موسما بعد الآخر في ظل تربع الرئيس الشبابي الحالي على كرسي الرئاسة، وستكون مواجهة الغد المصيرية للأهلي في ختام منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين معلقة بيد الشبابيين في البقاء وعدم الهبوط لدوري يلو، وهو ما حذر منه البلطان الأهلاويين في حديث فضائي أخير له، حين قال «إنه لا يتمنى نهائيا هبوط النادي الأهلي إلى الدرجة الأولى».

وقال البلطان في تصريحات تلفزيونية «الأهلي فريق عريق وركن أساسي في الكرة السعودية، ولا أتمنى هبوطه نهائيا، ومهما نختلف معه سيظل يحارشنا ونحارشه».

وأضاف «لا أتمنى هبوط الأهلي فأنا محب للرياضة، وأتمنى التوفيق له من أجل ضمان الاستمرار في دوري المحترفين».

وتابع «الأهلي ناد كبير وكل ما حدث به حاليا شيء مزعج، وأتمنى أن ينتصر قبل أن نقابله، لأنه إذا واجهنا سيجد صعوبة في الفوز علينا، وفريق الشباب يلعب بمنتهى الروح وعمرنا ما تساهلنا في مباراة».

صك الهبوط للأهلي

وما كان يخشاه البلطان هو ما وقع حيث ربما يكون الضرب الشبابي موجعا وتاريخيا في أن يكتب صك الهبوط للأهلي وهي الفرصة الكبيرة التي يمكن أن يعبر من نافذتها إلى كسر الشوكة الأهلاوية التي تحاول أن تشك بها الشبابيين منذ أن تولى خالد البلطان رئاسة ناديه على فترتين، الأولى موسم 2005-2006 ومن ثم عاد في 2007 في الفترة الثانية والأخيرة والحالي في 2018 والتي ربما تكتب نهايتها بنهاية الموسم الحالي لظروف قد تجبره على عدم إكمال السنة الرئاسية الأخيرة له.

فضيحة أخلاقية كبرى

وتسيد الأهلي المشهد الرياضي موسم 2016 بحصوله على دوري جميل، وكأس الملك والسوبر وقبلها حصل على كأس ولي العهد 2015 التي غاب فيها خالد البلطان عن المشهد الرياضي.

وتعود ذاكرة الشبابيين قبل مواجهة الغد إلى ذكرى أحداث مواجهة ذهاب دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2008، حين تقدم الشباب على الأهلي بستة أهداف مقابل هدف، ما دفع الأخير إلى الانسحاب، في فضيحة أخلاقية كبرى كما يصفها الشبابيون آنذاك، إذ إنه عند الدقيقة الـ 64، ادعى 4 من لاعبي الأهلي الإصابة، بعد حصول أحد اللاعبين على البطاقة الحمراء، أملا في عدم استكمال اللقاء، بسبب النصاب القانوني، خوفا من تلقي عدد أكبر من الأهداف.

بالفعل، لم يستكمل الحكم المباراة، لكن اللجنة الفنية في الأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أقرت النتيجة التاريخية، ليخسر الأهلي، بسداسية. وهو ما يريد الشبابيون فعله ولا سيما أن البلطان يرى أن مواجهة كلاسيكو جدة مع الاتحاد وليس مع الأهلي، وهي جملة من تصريحات عدة أطلقها خالد البلطان في وجوه الأهلاويين منذ مواسم طويلة.

أبرز تصريحات ومواقف خالد البلطان مع الأهلي:

