فارس الدهناء يرصد 100 ألف ريال ثمن البقاء

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على الصعيد نفسه جهز كارتيرون للقاء الفريق غدا أمام الفيحاء، الثنائي عبدالله الخطيب وسنوسي هوساوي، لتعويض غياب الثنائي الأجنبي السلوفيني فيليب كيش الموقوف بالبطاقة الحمراء في لقاء الاتحاد الأخير، والجزائري أيوب علاوي لتراكم البطاقات، فيما لا زالت مشاركة حامد الغامدي غير مؤكدة لعدم جاهزيته، إثر إصابة مفصل القدم التي تعرض لها إبان مشاركته الأخيرة مع المنتخب الأولمبي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما.من جهة ثانية حفزت إدارة الاتفاق لاعبيها للمواجهة الأخيرة له هذا الموسم برصد مكافأة مالية تتجاوز الـ100 ألف ريال في حال الفوز، تجنبا لخطر الهبوط لدوري يلو، حيث يقبع الفريق بالمركز قبل الأخير بسلم ترتيب دوري المحترفين برصيد 31 نقطة عقب خسارته الثقيلة أمام الاتحاد بملعبه ووسط جماهيره بالجولة الماضية.
وشرعت إدارة الاتفاق بالإعداد لتسيير حافلات لنقل الجماهير من الدمام للمجمعة، لمساندة ودعم الفريق في آخر مباريات الفريق بالدوري هذا الموسم، بعد أن أصبح شبح الهبوط يهدد الفريق بشكل كبير جدا.
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