شكرا لقرائتكم خبر الباطن يحط رحاله بجدة ويتمسك بآخر آماله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت بعثة فريق الباطن أمس لمدينة جدة استعدادا لمنازلة الاتحاد غدا ضمن مباريات الجولة 30 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أدى الفريق مرانه بقيادة مدربه الألماني الين هورفات، على الملعب الرديف لاستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بالجوهرة المشعة.

وسيجري الفريق مساء اليوم مرانه الأخير على ذات الملعب لوضع الأسلوب والطريقة التي سينتهجها السيد هورفات لمواجهة الاتحاد، والتي تعتمد على تكثيف الجانب الدفاعي للفريق والعمل على تضييق المساحات في منتصف الملعب وانتهاج أسلوب الارتداد السريع لاستغلال المساحات في دفاعات الاتحاد المطالب بنتيجة اللقاء لحسم لقب الدوري مع منافسه الهلال المتفوق في مجموع المواجهات بين الفريقين.

وكانت إدارة الباطن بقيادة ناصر الهويدي رئيس النادي قد عقدت أمس اجتماعا مطولا مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب، طالبت من خلاله بحصد نقاط المباراة والتمسك بأمل البقاء ضمن فرق دوري المحترفين، واعدة بمنحهم مكافآت مجدية في حال استطاعوا تحقيق حلم البقاء في ظل موقف الفريق الصعب بوجوده بالمركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.