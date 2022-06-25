بعد الانسحاب من كأس مصر.. اتحاد الكرة يكشف العقوبة المنتظرة على نادي الإسماعيلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ورئيس لجنة المسابقات، عن العقوبة المنتظرة على نادي الإسماعيلي، حال تنفيذ قرار الانسحاب من بطولة كأس مصر 2022.

وكان نادي الإسماعيلي قد أعلن، في بيان أصدره في وقت سابق السبت، انسحابه من بطولة كأس مصر 2022، اعتراضا على الطريقة التي تمت بها إجراء قرعة دور الـ16، والتي وصفها بالموجهة صالح أندية معينة.

وكانت القرعة قد أوقعت الإسماعيلي في مواجهة الزمالك في دور الـ16، فيما يواجه الأهلي مصر المقاصة بنفس الدور.

وقال عامر حسين، في تصريحات لصحيفة "الوطن"،: "سمعت أن الإسماعيلي قرر الانسحاب من بطولة كأس مصر بسبب غياب عدالة المنافسة، لوضع الأهلي والزمالك، في طريقين مختلفيين، رغم أن هذا الأمر معتاد عليه لأسباب تسويقية، ونحن ننتظر خطابا رسميا من الإسماعيلي بقرار الانسحاب لتطبيق العقوبة عليه وفقًا للائحة".

وأضاف رئيس لجنة المسابقات: "وفقًا للائحة، عقوبة نادي الإسماعيلي حال الانسحاب، ستكون دفع قيمة اشتراك المسابقة في كأس مصر، التي تقدر بـ10 آلاف جنيه".