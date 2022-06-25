الإسماعيلي ينسحب من مواجهة الزمالك بكأس مصر.. وشوبير: «ما يحدث يستحق المحاكمة»

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي انسحابه من بطولة كأس مصر 2022، اعتراضا على الطريقة التي تمت بها إجراء قرعة دور الـ16، والتي وصفها بالموجهة صالح أندية معينة.

وكانت القرعة أوقعت الإسماعيلي في طريق الزمالك في دور الـ16 فيما يواجه الأهلي مصر المقاصة بنفس الدور.

وجاء بيان الإسماعيلي كالتالي:

يرفـض مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، ما حدث في قرعة دور الـ16 من بطولة كأس مصر موسم 2022-2021، حيث إنها موجهة لصالح أندية معينة.

ويعتـرض مجلس الإسماعيلي، بسبب توجيه القرعة، حيث تعمدت رابطة الأندية ولـجـنـة المسابقـات باتحاد الكـرة، تثبيـت الأهلي والزمالك أول وثانـي الـدوري الممتاز الموسم الماضي، بينما تم توزيع 8 أندية من الثالث إلى الثامن بالقرعة.

ورفضت رابطة الأندية ولجنة المسابقات، اعتراض النادي الإسماعيلي، خلال إجراء القرعة، بحجة تأجيـل النقاش إلى ما بعد القرعـة، إلا أنهـم رحـلـوا سريعاً دون الاستماع لشكاوى ممثلي الأندية.

ويرى مجلـس إدارة الإسماعيلي، أن هذه القرعـة لم تجـرى بطريقة عادلة، حيث تمت مجاملة أندية بعينها على حسـاب أندية أخرى، وهو ما يتخالـف مع مبـدأ تكافؤ الفرص، وبنـاء عليه تقرر الانسحاب من كأس مصر اعتراضاً على مـا حـدث لحفظ حقوق النادي العريق وجماهيره.

شوبير: «ما يحدث يستحق المحاكمة»

من جانبه، علق الإعلامي أحمد شوبير على بيان الإسماعيلي، وقال عبر حسابه بتويتر: «والله العظيم مايحدث من بعض إدارات الكرة في مصر يستحق المحاكمة».