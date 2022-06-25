هل يتفاوض الأهلي مع كيروش؟.. مصدر بالنادي يحسم الجدل

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير إعلامية، أن هناك مفاوضات بين النادي الأهلي والبرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر السابق، لتدريب الأحمر، خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وأشارت صحيفة "شهروند" الإيرانية، أن هناك مفاوضات بالفعل بين الأهلى والمدرب البرتغالي للعودة إلى مصر، ولكن عن طريق وصيف القارة الإفريقية.

من جانبه، كشف مصدر في الأهلي، لصصحيفة "اليوم السابع"، أن ناديه رفض التعاقد مع كيروش لأنه يجيد العمل في المنتخبات وليس الأندية.

وكان النادي الأهلي أعلن رحيل مدرب الفريق بيتسو موسيماني، بعد فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وقال الأهلي في بيان: "وجّهت إدارة النادي اليوم الشكر للجنوب إفريقي ببتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ التعاقد بالتراضي، وفي ضوء احترام متبادل بين الطرفين".

وأشار إلى أن: "رئيس الإدارة محمود الخطيب قرر رفقة أعضاء شركة الأهلي لكرة القدم ولجنة التخطيط الإبقاء على موسيماني، حرصًا على استقرار الفريق ولما حقّقه من نجاحات مع الفريق".

وكشف الأهلي أن موسيماني طلب الرحيل والاكتفاء بالفترة الّتي قضاها مع المارد الأحمر: "طلب موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه عدم الاستمرار، وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية، وبعد مناقشة الموقف كاملًا وبالإجماع، تم احترام رغبة بيتسو موسيماني، وتوجيه الشكر إليه وعلى كل ما قدمه للنادي".

وأوضح البيان أن إجراءات فسخ التعاقد كانت وسط أجواء ودّية بين الطرفين.

وموسيماني أول مدرب إفريقي يتولي قيادة الأهلي في أكتوبر 2020. وقاده في 102 مباراة في مختلف المسابقات، فاز في 61 مباراة وخسر 11، وحقق التعادل 30 مرة.

وسجّل المارد الأحمر تحت قيادة موسيماني 189 هدفًا، واستقبلت شباكه 75.

وحصد موسيماني مع الأهلي 6 ألقاب: دوري أبطال أفريقيا (مرتان)، السوبر الأفريقي (مرتان)، الدوري المصري، كأس مصر، وبرونزية كأس العالم للأندية (مرتان).

يشار إلى أن المدرب سامي قمصان سيقود الأهلي خلفاً لموسيماني لفترة مؤقتة، إلى حين التعاقد مع كادر فني جديد.