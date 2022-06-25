الامارات | كفيتوفا تهزم أوستابنكو وتحرز لقب إيستبورن للتنس

شكرا لقرائتكم خبر عن كفيتوفا تهزم أوستابنكو وتحرز لقب إيستبورن للتنس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت بترا كفيتوفا استعداداتها لبطولة ويمبلدون بالفوز على إيلينا أوستابنكو بطلة فرنسا المفتوحة السابقة بنتيجة 6-3 و6-2 لتحرز لقب بطولة إيستبورن الدولية للتنس اليوم السبت.

وهذا هو اللقب 29 في مسيرة اللاعبة التشيكية والأول لها في أكثر من عام لتستعد بأفضل شكل ممكن لويمبلدون التي أحرزت لقبها مرتين من قبل وتنطلق يوم الاثنين.

وقدمت كفيتوفا البالغ عمرها 32 عاما أداء مثاليا عند امتلاك الإرسال، وسددت 18 ضربة ناجحة لتتفوق على اللاعبة اللاتفية الفائزة باللقب في العام الماضي والتي توقف سجلها بالانتصار في تسع مباريات متتالية في إيستبورن.

ولم تتعثر كفيتوفا المصنفة الثانية عالميا سابقا سوى مرة واحدة في المواجهة التي امتدت 77 دقيقة، حيث أنقذت خمس فرص لكسر إرسالها في شوط امتد 12 دقيقة عند تقدمها 2-1 في المجموعة الثانية.

وتلعب كفيتوفا المصنفة 25 في ويمبلدون ضد الإيطالية جاسمين باوليني في الدور الأول في نادي عموم إنجلترا، بينما تلعب أوستابنكو المصنفة 12 ضد الفرنسية أوسيان دودين.

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