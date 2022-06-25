الامارات | تعرف إلى التعديلات الجديدة في مسابقات رابطة المحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى التعديلات الجديدة في مسابقات رابطة المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحثت رابطة المحترفين خلال ورشة العمل الموسعة التي أقيمت اليوم السبت في فندق ميدان بدبي التعديلات على لوائح المسابقات والعمليات الخاصة بكل من دوري أدنوك للمحترفين، كأس رابطة المحترفين، كأس السوبر الإماراتي، دوري المحترفين تحت 21 عاماً، لائحة الإستادات، لائحة المعدات، دليل الأمن والسلامة، دليل بطاقات الاعتماد ولائحة برامج الشباب.

وتم في الورشة مناقشة اجندة الموسم الرياضي 2022-2023، وبداية الموسم الرياضي اعتبارا من 2 سبتمبر 2022.

وعلى صعيد دوري أدنوك للمحترفين، تمت مناقشة إضافة بند جديد، ينظم المشاركة في دوري الأبطال في حال وجود أكثر من بطل مرشح للمشاركة في المسابقة يزيد على عدد المقاعد المخصصة للدولة، فسيتم تحديد الآلية الخاصة بالمشاركة بناءً على قرار يصدر من مجلس إدارة الرابطة، وبالتنسيق مع اتحاد كرة القدم، دون الإخلال بالمعيار الرياضي واللوائح المنظمة للاتحاد الآسيوي.

اما فيما يتعلق بعقود اللاعبين الاحترافية فتلتزم الأندية بتسليم نسخة عن جميع العقود الاحترافية الموقعة مع اللاعبين في أي من قوائم التسجيل للنادي لإدارة التراخيص بالرابطة في موعد أقصاه 10 أيام عمل من إقفال فترتي الانتقالات، خلال الموسم أو 10 أيام عمل من تاريخ العقد، في حال تسجيله خارج فترتي الانتقالات خلال الموسم.

كما تمت مناقشة اعداد اللاعبين المشاركين في المسابقة، بحيث يكون 30 لاعباً عوضاً عن 36، مقسمة بواقع: 20 لاعباً من فئة مواطني الدولة وحملة جوازات الدولة وأبناء المواطنات، على أن يكونوا من مواليد 2006 وما قبل، وعدد 5 لاعبين كحد أقصى من فئة اللاعبين المؤهلين لتمثيل المنتخبات وفق قيود محددة، وعدد 5 لاعبين أجانب بحد أقصى دون تحديد الجنسية، على ان يتم منح الأندية الحق بتسجيل اللاعبين المواطنين وحملة الجوازات وأبناء المواطنات في الخانات المخصصة للاعبين الأجانب أو المقيمين أو مواليد الدولة.

كما تم مناقشة مشاركة جميع اللاعبين المسجلين في قوائم النادي باتحاد الكرة شريطة أن يكونوا قد أتموا 16 عاماً في تاريخ المشاركة، وتم اعتماد ألا يزيد عدد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة من اللاعبين الأجانب والمواليد والمقيمين عن 8 لاعبين، وإلغاء بند وجوب تسجيل 3 لاعبين يحملون الجنسية الإماراتية (ممن يحق لهم المشاركة مع المنتخبات الوطنية) في قائمة المباراة من مواليد 99 فما فوق.

كما تم مناقشة الاشتراطات المطلوبة لتعديل موعد أو تاريخ مباراة بناء على طلب النادي فيتوجب التقدم بالطلب قبل أسبوع على الأقل من موعد إقامة المباراة، على أن يشتمل الطلب على الموعد والتاريخ وسبب التعديل وموفقة الطرف الآخر، فيما يكون القرار النهائي في هذا الشأن وفقاً لتقدير الإدارة التنفيذية.

وبخصوص رش أرضية الملعب بالمياه، تم مناقشة أنه يجب على النادي المضيف الالتزام برش أرضية الملعب في الفترة قبل ساعة واحدة من بداية المباراة، وفقًا لمدة لا تقل عن خمس دقائق، على أن يرجع قرار إلغاء فترة الرش الإلزامية من عدمه لحكم ومراقب المباراة بعد الأخذ بالاعتبار الظروف المناخية السائدة، وفي جميع الأحوال يجب الالتزام بإبلاغ مراقب المباراة عن توقيتات رش الملعب في الاجتماع التنظيمي المنعقد قبل ثلاث ساعات من بداية المباراة، وفي حال رش الملعب وعدم إخبار مراقب المباراة، أو في حال رغبة النادي برش الملعب قبل وصول مسؤولي المباراة، يجب إبلاغ مسؤولي شركة البث التلفزيوني ومسؤول شركة شاشات العرض الإلكترونية برش الملعب، وفي حال مخالفة ذلك يتم تغريم النادي طبقًا لإجراءات ضبط الجودة، وإلزامه بالتعويض عن أي أضرار قد تلحق بمزودي الخدمة للرابطة بناءً على تقرير معتمد من الرابطة بقيمة الأضرار.

وعلى صعيد مسابقة كأس رابطة المحترفين، تم مناقشة إقامة ثلاثة أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراتي الذهاب والإياب بالدور الأول ودور الثمانية ودور الأربعة، على أن يكون النهائي من مباراة واحدة، فيما تم إلغاء مباريات تحديد المراكز للفرق التي تغادر.

كما تم مناقشة مشاركة بطل دوري أدنوك للمحترفين وكأس رابطة المحترفين، بداية من دور الثمانية، وفي حال كان بطل دوري أدنوك للمحترفين هو بطل كأس رابطة المحترفين، يصعد وصيف بطل كأس رابطة المحترفين .

وتم مناقشة إلغاء بند الزام تسجيل 3 لاعبين يحملون الجنسية الإماراتية، وممن يحق لهم المشاركة مع المنتخبات الوطنية في قائمة المباراة من مواليد 99 فما فوق، كما أنه يجب ألا يزيد عدد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة من اللاعبين الأجانب والمؤهلين لتمثيل المنتخبات عن 10 لاعبين، وداخل الملعب 6 لاعبين في ذات الوقت.

وبخصوص كأس السوبر الإماراتي، تم مناقشة أنه يجب ألا يزيد عدد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة من اللاعبين الأجانب والمؤهلين لتمثيل المنتخبات عن 8 لاعبين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news