الامارات | الموسم الجديد لدوري أدنوك للمحترفين يتطلق 2 سبتمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الجديد لدوري أدنوك للمحترفين يتطلق 2 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين، عن روزنامة الموسم الجديد 2022-2023، وذلك بعد الاتفاق مع اللجان المختصة في اتحاد الإمارات لكرة القدم بشأن تجمعات المنتخب الوطني ومسابقة كأس رئيس الدولة، كما بحثت تعديلات لوائح المسابقات والعمليات، خلال ورشة العمل الموسعة، التي عقدت اليوم السبت، في فندق ميدان بدبي، بحضور حسن طالب المري عضو مجلس إدارة الرابطة، رئيس اللجنة الفنية، طارق علي الشبيبي عضو مجلس إدارة الرابطة، ممثلي مختلف الإدارات بالرابطة، وممثلي اتحاد الإمارات لكرة القدم والأندية المحترفة ووسائل الإعلام، والتي سادتها أجواء إيجابية بهدف توحيد الجهود لمواصلة تطوير كرة القدم الإماراتية، وفق الخطة الإستراتيجية 2020-2030.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم بالجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين يومي 2 و 3 سبتمبر المقبل على أن يختتم الموسم يوم 26 مايو بالجولة الأخيرة، فيما يشهد سبتمبر إقامة 3 جولات من الدوري، قبل أول تجمع للمنتخب الوطني يوم 17 من نفس الشهر، بحيث تقام الجولة الثانية يومي 9 و10 سبتمبر والجولة الثالثة يومي 15و16 سبتمبر.

ويعود الدوري بالجولة الرابعة يومي 1 و2 أكتوبر، والجولة الخامسة 7 و8 أكتوبر، وتبدأ المرحلة الأولى من مسابقة كأس رابطة المحترفين، يومي 11 و12 أكتوبر، ثم 3 جولات للدوري في النصف الثاني من شهر أكتوبر عبر الجولة السادسة يومي 15 و16 أكتوبر، والجولة السابعة يومي 22 و23 أكتوبر، والجولة الثامنة يومي 28 و29 أكتوبر، ثم تعود مسابقة كأس رابطة المحترفين بالجولة الثانية يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

ثم تقام جولتان من الدوري في شهر نوفمبر قبل التوقف الدولي، بحيث تقام الجولة التاسعة يومي 5 و6 نوفمبر، والجولة العاشرة يومي 11 و12 نوفمبر، فيما تقام مسابقة كأس رابطة المحترفين بالدور ربع النهائي- ذهاب يومي 24 و25 نوفمبر، والإياب في 11 و12 ديسمبر، ثم يعود دوري أدنوك بعد توقف خلال فترة كأس العالم بالجولة 11، والمقرر لها يوما 15 و16 ديسمبر، وتقام الجولة 12 من البطولة يومي 20 و21 من نفس الشهر.

كما تم استعراض الموعد المقترح لإقامة مباراة كأس السوبر وذلك يوم 25 ديسمبر، قبل فترة التوقف الخاصة بمشاركة المنتخب الوطني في خليجي 25، على أن يعود دوري أدنوك بالجولة 13 في 22 و23 يناير من العام المقبل، والجولة 14 في 27 و28 من ذات الشهر، حيث يتوقف الدوري لمشاركات دوري أبطال آسيا، الذي تقام الأدوار النهائية فيه خلال شهر فبراير، بعد تأهل شباب الأهلي لدور الـ16 من البطولة.

ويعود الدوري بالجولة 15 يومي 12 و13 فبراير 2023، والجولة 16 يومي 17 و18 من نفس الشهر، ثم الجولة 17 يومي 25 و26 فبراير، والجولة 18 يومي 3 و4 مارس، ويعود الدوري بالجولة 19 يومي 10 و11 مارس، ثم يتوقف الدوري لمشاركة المنتخب في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الوطنية التي تستضيفها الدولة.

ويعود الدوري بالجولة 20 يومي 8 و9 أبريل المقبل، ثم الجولة 21 يومي 16 و17 أبريل، بينما يقام ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين يوم 20 أبريل، ثم العودة للدوري بالجولة 22 يومي 24 و25 أبريل، ويقام لقاء العودة لنصف نهائي كأس رابطة المحترفين يوم 2 مايو، وسيكون النهائي يوم 17 مايو، أما الجولة 23 فتقام يومي 5 و6 مايو، والجولة 24 يوم 13 مايو، والجولة 25 يوم 21 مايو، والجولة الـ26 والأخيرة تقام يوم 26 مايو، والذي يعتبر ختام الموسم الرياضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news