بايرن ميونخ يرد على عرض برشلونة الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن بايرن ميونخ رفض عرض برشلونة الجديد من أجل التعاقد مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق البافاري.



وينتهي عقد روبرت ليفاندوفسكي (33 عاما) مع بايرن ميونخ في صيف 2023.

وأعلن النجم البولندي رغبته في الرحيل عن الفريق البافاري، وزعمت العديد من التقارير أن المهاجم لديه اتفاق بالفعل مع برشلونة.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن بايرن ميونخ رفض العرض الثاني لبرشلونة، والذي يبلغ 35 مليون يورو، إضافة إلى متغيرات بقيمة 5 ملايين.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة على علم بالفعل أن بايرن رفض العرض الثاني، وأن النادي البافاري يشترط الحصول على 50 مليون يورو للتخلي عن المهاجم البولندي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المحاولة الجديدة من برشلونة للتعاقد مع ليفاندوفسكي ستكون الأسبوع المقبل، بعد تفعيل أول عقد اقتصادي لزيادة دخل النادي الكتالوني