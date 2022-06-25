يوفنتوس يعيد ضم بوغبا مجانا بعد 6 سنوات من بيعة بـ100 مليون يورو

المنامة - ياسر ابراهيم - سيعلن يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوغبا مطلع الشهر المقبل، بعد أن أنهى كل تفاصيل الصفقة المجانية، من دون تحديد مدة العقد.

ومن المفترض أن يخضع الدولي الفرنسي للفحوص الطبية الروتينية، ثم يقدمه "اليوفي" لجماهير فريقه بعد أسبوعين.

ودخل مانشستر سيتي بقوة على خط التعاقد مع بوغبا، وتدخل المدرب بيب غوارديولا شخصيا في المفاوضات، ولكن بوغبا كان مصرا على العودة إلى "تورينو".

يذكر أن اليوفي كان باع بوغبا -الذي من المتوقع أن يتقاضى 8 ملايين يورو راتبا سنويا- قبل 6 سنوات مقابل 100 مليون يورو.

وانضم بوغبا إلى فريق الناشئين في يونايتد عام 2009 وسنه 16 عاما قادما من لوهافر، وحقق معه كأس إنجلترا للناشئين قبل أن يرتقي إلى صفوف الفريق الأول في موسم 2011-2012 ويرحل مع نهايته إلى تورينو، وبعد 4 سنوات غادر يوفنتوس في 2016 عائدا إلى مان يونايتد، ليعود الموسم المقبل إلى فريق "السيدة العجوز".

المصدر: مواقع إلكترونية