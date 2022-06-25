ما هو موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يستعد فريق الأهلي لخوض مباراة مرتقبة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر موسم 2020-2021 أمام بيراميدز.



وكانت مباراة بيراميدز والأهلي تأجلت لعدة أشهر بسبب ضيق الوقت، قبل أن يتم الاستقرار على استمرار البطولة في نسختها الماضية.

وبلغ الزمالك نهائي كأس مصر 2021، بعدما أطاح بفريق أسوان من دور نصف النهائي، وينتظر أحد فرق الأهلي أو بيراميدز أو بتروجت.

يحتضن استاد القاهرة المباراة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز في ربع نهائي كاس مصر، يوم الأحد 26 يونيو/ حزيران 2022.

وتنطلق المباراة في تمام 9:30 مساء بتوقيت القاهرة، 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تنقل مباراة الأهلي وبيراميدز عبر قناة أون تايم سبورتس على الهواء مباشرة.

يذكر أن فريق بتروجت يترقب في الدور نصف النهائي المتأهل، من مباراة الأهلي وبيراميدز.