حرب وفتح صناديق سوداء .. كيروش يفتح النار على إتحاد الكرة ويكشف عن «رسالة واتساب» بينه والعطار

الشارقة - اميمة ياسر - بعد إعلان اتحاد الكرة عن التفاوض مع كيروش لقيادة منتخب مصر ، خرج كيروش فاتحاً النار على العطار واتحاد الكرة بسبب مستحقاته .

قال كيروش في تصريحات خاصة نشرتها صدى البلد :" كل هذه المعلومات غير صحيحة، لم أحصل على كامل مستحقاتي، لم أوافق على تدريب المنتخب، ولم أشكر الاتحاد المصري."

واتساب

وكشف كيروش لموقع صدى البلد ، عن محادثة بينه وبين وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر تطبيق "واتساب" والتي جاءت عل النص التالي:

"السيد وليد العطار، لا أعتقد أنك نفس الشخص الذي دعاني لتناول العشاء في منزله، عار عليك يا سيدي، كيف تملك الشجاعة، كيف تملك الشجاعة لتسيئ لي بهذا القرار؟ أنت تظهر بوجهين، واحد أمامنا والثاني من خلفنا بعد أن رحلنا، رئيس الاتحاد المصري يعلم أنني ليس لي علاقة بهذه العقوبة.

وتابع في رسالته : لدي شهود وهما اللواء حلمي مشهور وأسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام السابق باتحاد الكرة، وجميع أفراد المنتخب الوطني، يشهدون أن عدم حضوري للمؤتمر الصحفي كان بسبب خطأ من الكاف والشرطة في الكاميرون، كيف تسيئ لي بهذا التصرف وتخصم الغرامة من راتبي، أنا لا أستحق هذه المعاملة من الاتحاد المصري وأعدك أنني سأقاتل ضد هذه الإساءة وهذا القرار غير الصادق".

حازم إمام

أوضح حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، الخلافات الأخيرة بين مدرب منتخب مصر السابق والاتحاد، مؤكدا أن لا توجد أي أزمات مع كيروش، ولم يتم خصم أي مستحقات مالية منه بدون سبب قائلا: “من الطبيعي خصم نسبة الضرائب من كيروش وفقًا للعقد المبرم بيننا، والمدرب البرتغالي حصل على مكافأة كأس الأمم الأفريقية، ما أغضب كيروش هو عدم حصوله على المكافأة الخاصة التي وعد بها من قبل جمال علام رئيس الاتحاد خارج اللائحة، وهذا طبيعي لأنها غير قانونية، قمنا بخصم غرامة كاف من مستحقات كيروش لأننا لن ندفعها له من خزينة اتحاد الكرة”.

حصل على رواتبه الشهرية بالكامل

رد مسئولو اتحاد الكرة على التصريحات المنسوبة للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، بعدما أكد عبر بعض المواقع عدم تلقيه مستحقاته المتأخرة في ولايته الأولى مع المنتخب.

وأكد مصدر في اتحاد الكرة أن كيروش حصل على رواتبه الشهرية بالكامل حتى رحيله، كما حصل على جميع المكافآت الخاصة بالبطولة العربية، ومكافأة المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الافريقية وفقا لليوم7.

وأوضح المصدر أن المدرب البرتغالي حصل على مكافأة التأهل لدور الاربعة في بطولة افريقيا، لكنه لم يحصل على مكافآت مباراتي دور الـ16 ودور الـ8 والدور الأول وقيمتهم481 الفا و800 جنيه.

وعن هذا المبلغ المستحق لكيروش فأكد اتحاد الكرة أنه تم خصم مبلغ 25 ألف دولار ما يعادل 458 الفا و750 مصري، قيمة الغرامة الموقعة على كيروش من الاتحاد الافريقي كاف.

وأوضح المصدر أن المتبقي في مستحقات كيروش بعد خصم الغرامة الموقعة عليه، هو 23 الفا و50 جنيه مصريا فقط لا غير، مؤكدا أنه تم تحويلها في حسابه أمس.

وختم المصدر تصريحاته بأن جميع قيم المكافآت المصروفة جاءت وفقا للائحة الموضوعة من قبل اللجنة السابقة التي كانت تدير اتحاد الكرة وبالتالي التزم المجلس الحالي بكل بنود اللائحة، مؤكدًا أن المكافآت الاستثنائية " البونص"، لا يوجد بها بند في اللائحة الموضوعة.